Mehmet Şimşek: Algı Operasyonu Yapılıyor

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medyada İngiltere’de yaptığı konut alımı ve şirket kurma iddialarına yanıt verdi. Şimşek, “Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi yapılan gerçek dışı haberleri kınıyorum” şeklinde açıklama yaptı. X hesabından bir değerlendirme yapan Şimşek, “Bakan olmadığım (Temmuz 2018 – Mayıs 2023) dönemde Londra ve Batman’da çekilmiş birkaç fotoğraf ile Londra’da edindiğim 163 metrekarelik konut üzerinden sosyal medyada bir algı operasyonu yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

Şimşek, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bazı açıklamalar yapmanın gerekli olduğunu belirtti. İlk olarak, sosyal medyada “ihale kralı” olarak anılan kişiyle herhangi bir ticari ortaklığının olmadığını vurguladı. “Söz konusu kişiyle aynı karede yer aldığım görseller bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman’da çekilmiştir” dedi.

KONUT ALIMI İÇİN KURULAN ŞİRKET

Bakan olmadığım Ağustos 2021’de İngiltere’de yalnızca konut alımı amacıyla Abdurrahman Reşitoğlu ile ortak kurulan şirketin başka herhangi bir ticari faaliyeti bulunmadığını kaydeden Şimşek, “Yalnızca konut alımı amacıyla ortak kurulan şirketin başka herhangi bir varlığı da yoktur” şeklinde konuştu. Ayrıca, söz konusu konutun Bakan olduğu 3 Haziran 2023 tarihli mal beyanında yer aldığını da hatırlattı.

İTİBAR SUİKASTI

“Tüm bu mesnetsiz iddialar, şahsımı ve başarıyla uygulamakta olduğumuz programı hedef alan bir itibar suikast teşebbüsüdür” diyen Şimşek, bu çabaların başarısız olmaya mahkum olduğunu belirtti. Son olarak, “Bu haber görünümlü senaryolar üzerinden itibarıma verilmeye çalışılan zararın tazmini için her türlü hukuki hakkım saklıdır” ifadesini kullandı.