“Meis Adası’nda Yeni Feribot İskelesi”

YUNANİSTAN’DA YENİ İSKELE AÇILIŞI

Yunanistan, Antalya’nın Kaş ilçesine yalnızca 1,5 kilometre mesafedeki Kızılhisarlı (Meis) Adası’nın yanındaki Ro (Karaada) kayalıklarına yeni bir feribot iskelesi inşa etti. Lozan Anlaşması’na göre silahlandırılması ve imara kapalı olan bu adaya yapılan iskelenin ardından Dodekanisos Seaways katamaran yolcu gemisi, düzenlenen törenle ilk seferini gerçekleştirdi. 18 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen bu törende Güney Ege Eyalet Başkanı Giorgos Hatzimarkos, İdari Reformdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Haroula Yasirani ve bir grup turist de yer aldı. Katılımcılar kayalıklara inerek gezinti yaptı.

ASFALT YOL YAPIMINA BAŞLANDI

Güney Ege Bölgesi Valiliği, Kaş ilçesine 1600 metre mesafedeki Çamara (Strogyli) adasında feribotlarla iş makineleri ve asfalt dökme araç-gereçleri getirdi. Çivi dahi çakılmaması gereken bu kayalık adada asfalt yol yapımına başlanıldığı bildirildi. Güney Ege Eyalet Başkanı Giorgos Hatzimarkos, adanın tarihinde ilk kez yol yapımına başlandığını ifade ederek, “Yunan topraklarının en doğusunda olan bir yer tarihinde ilk kez yola kavuşuyor. 3 metre genişliğinde yapılacak yol, kasım ayının sonunda tamamlanacak. Bu inşaatı üç gün önce milli bayramın hemen ardından başlattık. Uygulanması imkansız olan projelerden biriydi, bütçesi küçük ama değeri büyük bir proje,” şeklinde konuştu.

BÜYÜK ÖNEME SAHİP PROJELER

Hatzimarkos ayrıca, “Milli kutlamanın ertesi günü bize devam etmemiz için gereken gücü veren çalışmalar, anavatan kavramına hizmet eden çalışmalardan biridir. Uygulanması imkansız görünen projelerden biri. Bütçesi küçük ama değeri büyük bir proje… Strogyli, birkaç yıl önce üzerine iskele inşa ettiğimiz bir ada ve o zaman verdiğimiz kararlılığı, her zaman bölgemizin ve Yunanistan’ın küçük adacık coğrafyasına yakın olma taahhüdünü bugün de sürdürüyoruz. Strogyli, tarihinde ilk kez bir karayolu ağına kavuşuyor. Yakın zamanda adayı ziyaret edip tepesine araçla çıkabileceğiz. Ülkemizin zirvesinde,” dedi. Hatzimarkos, Ro adacığına liman inşaatının hemen ardından Kastellorizos’un (Kızılhisarlı) kolyesini oluşturan adaları gururla süslemek için Strogyli’de bir yol ağı inşa ettiklerini belirtti.