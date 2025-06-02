Meksika’da Rehabilitasyon Merkezi Yangını

YANGINDA CAN KAYBI

Meksika’nın Guanajuato eyaletinin San Jose Iturbe kasabasındaki bir rehabilitasyon merkezinde yangın meydana geldi. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, dün sabah saatlerinde yaşanan bu üzücü olayda 12 kişi yaşamını yitirdi, en az 3 kişi de yaralanıyor.

OLAYIN SEBEPLERİ ARAŞTIRILIYOR

Guanajuato savcılığı, yangının nedenini bulmak için uzman ekiplerin delil topladığını ve tanıklarla görüşmeler yaptığını aktarıyor. Olayla ilgili detayların netleşmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

AİLELERE DESTEK VE İDDİALAR

Kasaba yetkilileri, hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sunacaklarını belirtti ve cenaze masraflarının karşılanacağını duyurdu. Öte yandan, Meksika basını, yangında hayatını kaybedenlerin rehabilitasyon merkezinde kilitli tutulduğu yönünde iddialara yer veriyor.