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Meksika’da Yangın, 12 Ölü Bulundu

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YANGININ ÇIKTIĞI REHABİLİTASYON MERKEZİ

Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı San Jose Iturbe kasabasında bir rehabilitasyon merkezinde yangın meydana geldi. Yetkililer, olayın dün sabah gerçekleştiğini ve yangın sonucunda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 3 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Guanajuato savcılığı, olayın nedenlerini araştırmak için uzman ekiplerin delil topladığını ve tanıklarla görüşmeler yaptığını bildirdi.

KİLİTLİ TUTULDUKLARI İDDİASI

Kasaba yetkilileri, hayatını kaybedenlerin ailelerine destek vermeye devam ettiklerini belirtti. Bunun yanı sıra, cenaze masraflarının da karşılanacağını duyurdu. Meksika medyasında yangında ölenlerin rehabilitasyon merkezinde “kilitli tutuldukları” yönünde iddialara yer verildi.

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