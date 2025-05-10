Meksika, Google’a Dava Açtı!

MEKSİKA DEVLET BAŞKANI DAVAYI AÇTI

Meksika’nın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google’ın ABD’deki harita uygulamasında “Meksika Körfezi” ismini “Amerika Körfezi” olarak değiştirmesi üzerine dava açtıklarını duyurdu. Başkent Meksiko’da bulunan Ulusal Saray’da gerçekleştirilen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Google’a daha önce uyarılarda bulunduklarını ancak taleplerinin dikkate alınmadığını belirtti.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sheinbaum, “Google zaten dava edilmiş durumda. Halihazırda bir ilk karar var ve bu kararı bekliyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Meksika’nın hukuk departmanı, Google’ın harita uygulamasındaki isim değişikliğinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünüyor. Sheinbaum, konunun dikkatle takip edildiğini ve gereken hukuki adımların atılacağını vurguladı.

KÖRFEZ İSMİNDEKİ TARTIŞMA

Sheinbaum, ABD kıyılarına yakın olan kısmında “Amerika Körfezi” adının kullanılmasına itiraz etmediklerini belirtti. Ancak, “Google, körfezin tamamını bu şekilde adlandıramaz. Bu uluslararası bir meseledir. Bizim talebimiz, Google’ın ‘Amerika Körfezi’ adını yalnızca ABD topraklarına denk gelen bölüme yerleştirmesi, Meksika ve Küba’ya denk gelen kısımlar içinse ‘Meksika Körfezi’ ismini kullanmasıdır” dedi. Ayrıca, Meksika Körfezi’nin uluslararası bir su kütlesi olduğunu ve tek taraflı isim değişikliğinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025 tarihinde Beyaz Saray’da imzaladığı bir kararname ile Meksika Körfezi’nin adının “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesini istemişti. Google, bu talimat doğrultusunda 11 Şubat 2025’te haritalar uygulamasında “Meksika Körfezi” ismini “Amerika Körfezi” olarak güncellediğini bildirdi. Sheinbaum, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmelerinde bu meselenin gündeme gelmediğini aktardı.