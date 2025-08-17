Melania Trump, Putin’e Barış Mektubu

MEKTUPLA BARIŞ ÇAĞRISI

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın eşi First Lady Melania Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e barış konulu bir mektup yazdı. Başkan Trump, Melania’nın bu mektubunu, Putin ile yapılacak olan görüşme öncesinde iletti. Rus lider, mektubu Washington ve Moskova heyetlerinin huzurunda okudu. Mektup, Amerikan FOX News tarafından duyuruldu.

ÇOCUKLARA DAİR MESAJLAR

Melania Trump, mektubuna “Sayın Başkan Putin” diyerek giriş yaptı. Mektubunda, çocukların ve dünya genelindeki gelecek nesillerin korunmasının önemine dikkat çekti. First Lady, her çocuğun sevgi dolu ve tehlikeden uzak bir yaşamı hayal ettiğini belirtti ve liderlerin çocukların geleceğini koruma sorumluluğuna vurgu yaptı. Melania Trump, “Her neslin çocukları hayata coğrafya, hükümet veya ideolojinin ötesinde bir masumiyetle başlar” şeklinde ifade etti.

İNSANLIĞA HİZMET VURGUSU

First Lady, mektubunda çocukları korumanın insanlığa hizmet etme anlamına geleceğini söyledi. Sözlerini, “Sayın Putin, bu vizyonu bugün sadece bir kalem darbesiyle hayata geçirebilecek konumdasınız. Zamanı geldi.” diyerek tamamladı.