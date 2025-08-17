Melania Trump, Putin’e Mektup Gönderdi

MELANIA TRUMP’IN MEKTUBU

Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Rusya’nın lideri Vladimir Putin’e bir barış mektubu yazdı. Başkan Trump, bu mektubu Putin ile yapılacak görüşme öncesinde kendisine iletti. Rus lider, Melania Trump’ın mektubunu Washington ve Moskova heyetleri önünde okudu. Mektup, Amerikan medyasında geniş yer buldu.

ÇOCUKLAR VE GELECEK NESİLLER

Melania Trump, sözlerine “Sayın Başkan Putin” diyerek başlamıştı. Mektubunda çocukları ve dünyanın dört bir yanındaki gelecek nesilleri koruma zamanının geldiğine dikkat çekti. First Lady, her çocuğun sevgiyi ve tehlikeden uzak bir yaşam sürmeyi hayal ettiğini belirtti ve liderlerin bu çocukların güvenliğini sağlama sorumluluğunu vurguladı. Melania Trump, “Her neslin çocukları hayata coğrafya, hükümet veya ideolojinin ötesinde bir masumiyetle başlar” şeklinde ifadeler kullandı.

İNSANLIĞA HİZMET ETMEK

Mektubunda, çocukları korumanın insanlığa hizmet edeceğini söyleyen Melania Trump, “Sayın Putin, bu vizyonu bugün sadece bir kalem darbesiyle hayata geçirebilecek konumdasınız. Zamanı geldi.” diyerek sözlerini noktaladı.