melania-trump-tan-hunter-biden-a-1-milyar-dolar-dava

MELANIA TRUMP HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATMAK İÇİN HAZIRLANIYOR

ABD’in First Lady’si Melania Trump, Hunter Biden’ın yaptığı açıklamalar üzerine hukuki bir süreç başlatmak için hazırlıklara başladı. Trump’ın avukatları, Biden’ın, “Melania Trump’ın eşi Donald Trump ile cinsel suçlu Jeffrey Epstein aracılığıyla tanıştığı” yönündeki iddiasının, “asılsız, iftira niteliğinde, küçük düşürücü ve kışkırtıcı” olduğunu belirtiyor.

1 MİLYAR DOLAR TAZMİNAT TALEBİ

Biden’ın bu sözleri, bu ayın başında yönetmen Andrew Callaghan’a verdiği bir röportajda gündeme geldi. Biden, röportajda “Epstein, Melania’yı Trump’la tanıştırdı” ifadelerini kullanmıştı. Melania Trump’ın avukatları, söz konusu iddiaların derhal geri çekilmesini, özür dilenmesini talep etmekte ve aksi halde 1 milyar dolardan fazla tazminatla dava açılacağını bildirmekte. Avukatlar, bu iddiaların, The Daily Beast’te yayımlanan ancak geri çekilen bir makaleye dayandığını ve bu haberin Melania Trump’ın hukuk ekibi tarafından itiraz edilmesi üzerine kaldırıldığını ifade etti.

EŞİYLE TANISMA HİKAYESİ

The Daily Beast, haberi geri çekerek “konuyla ilgili yanlış anlaşılma veya karışıklık için” özür diledi. Melania Trump’ın hukuk danışmanı Nick Clemens de “First Lady’nin avukatları, kötü niyetli ve iftira niteliğindeki yalanları yayan kişilerden derhal geri çekme ve özür talep etmektedir” dedi. Melania Trump, eşi Donald Trump ile 1998 yılında bir model ajansı sahibinin düzenlediği bir partide tanıştığını daha önce Harper’s Bazaar’a anlatmıştı. Epstein ile tanıştırıldığına dair ise herhangi bir kanıt bulunmuyor.

TRUMP VE EPSTEIN ARASINDAKİ İLİŞKİ

ABD Başkanı Donald Trump, milyarder Jeffrey Epstein ile 1980’lerin sonlarından 2000’lerin başlarına kadar aynı yüksek sosyete etkinliklerine katılmış ve benzer zengin elit çevrelerde bulunmuşlardı. Trump, Epstein için 2002’de verdiği bir röportajda “harika bir adam” demiş, cinsel istismar ve fuhuş ağıyla anılan Epstein’ın kadınlardan hoşlandığını ve bazılarının “genç tarafta” olduğunu ima etmişti.