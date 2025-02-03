Melek Bal: Genç Yaşta Madde Bağımlılığı

AGE OF ADDICTION VE TOPLUMSAL SORUNLAR

Melek Bal, şimdi 20 yaşına basacak ve 13 yaşında madde bağımlısı oldu. Yedi yıl süren mücadeleyle bu durumla baş etmeyi öğreniyor. Ancak henüz tamamen kurtulmuş değil. Ulaşan son verilere göre, madde bağımlılığı artık bir beyin hastalığı olarak kabul ediliyor ve tedavi sürecinde zorluklar devam ediyor. Maalesef günümüzde madde kullanım yaşı 9 yaşına kadar düşmüş durumda. Bu durum, çocuklarımız ve gençlerimiz için büyük bir toplumsal saldırı anlamına geliyor.

ALTERNATİF YAŞAM TARZLARI

Melek Bal ve ailesi olarak alkol ve sigara kullanmıyorlar. Bu tercihler, sağlıklı bir yaşam sürdürmeye yönelik zihniyetlerinin bir parçası. Bağımlılığın önlenmesi açısından toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği vurgulanıyor. Çocuklara sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak, bu sorunun üstesinden gelmek için önemli bir adım.