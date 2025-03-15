Melek Mosso Makyajsız Haline Tepki Verdi

MELEK MOSSO’NUN EVLİLİĞİNE DEVAM KARARI

“Hayatım Kaymış”, “İlletim” ve “Yeri Var” gibi parçalarıyla dikkat çeken Melek Mosso, 2023 yılında Serkan Sağdıç ile evlenmişti. Kısa bir süre önce ayrılık iddialarıyla anılan çift, evliliklerine devam etme kararı almıştı.

DOĞAL HALİNE YAPILAN TEPKİLER

Melek Mosso, son zamanlarda Bali’ye yaptığı tatil boyunca keyifli anlarını hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Ancak ünlü şarkıcı, makyajsız bir fotoğrafını yükledikten sonra gelen yorumlara tepki gösterdi. Mosso, “Dün çektiğim makyajsız fotoğraf yüzünden mesaj kutum yargı dağıtan erkeklerle dolup taşmış” şeklinde konuştu. Toplumdaki kadınlara yapılan saldırgan yorumları eleştirerek, “Ben kendimi makyajlı da seviyorum makyajsız da seviyorum” dedi.

SAĞLIĞIYLA İLGİLİ ENDİŞELER

Öte yandan, birkaç gün önce hastanelik olan Melek Mosso, yaşadığı sağlık sorununu alerji olarak açıklamıştı. Ardından Bali Belly hastalığına yakalandığını duyurmuştu.