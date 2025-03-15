Melek Mosso’nun Doğal Hali Eleştirildi

MELEK MOSSO’NUN EVLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

“Hayatım Kaymış”, “İlletim” ve “Yeri Var” gibi parçalarıyla tanınan Melek Mosso, Serkan Sağdıç ile 2023 yılında evlenmişti. Kısa bir süre önce ayrılık iddiaları medyada yer bulmuşken, çift evliliklerine devam etme kararı aldı.

TATİLDE MAKYAJIZ FOTOĞRAF TEPKİSİ

Son zamanlarda Bali’ye giden Melek Mosso ve Serkan Sağdıç tatillerine devam ediyor. Keyif dolu anlarını sık sık sosyal medya hesaplarında paylaşan ünlü şarkıcı, makyajsız halinin fotoğrafını yayınlayınca gelen yorumlara yanıt verdi. Melek Mosso, “Dün çektiğim makyajsız fotoğraf yüzünden mesaj kutum yargı dağıtan erkeklerle dolup taşmış. Toplum önündeki kadınlara bu şekilde saldırgan, edepsiz ve üstünüze vazife olmayan şeyleri nasıl yazdığınızı hala aklım almıyor. Düşünün ki insanlar kendini seviyor. Ben kendimi makyajlı da seviyorum makyajsız da seviyorum. Artık kadınlara bu şekilde güzellik normlarıyla ya da başka sınırlarla saldırmaktan vazgeçin” ifadelerini kullandı.

HASTANELİK OLDU

Diğer yandan, birkaç gün önce hastaneye kaldırılan Melek Mosso, alerji yaşadığını ve Bali Belly hastalığına yakalandığını duyurdu.