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Spor

Meler’in Kararı Şampiyonlar Ligi’ne Damga Vurdu

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UMUT MELER’İN YÖNETİMİNDEKİ TARAFTAR ATMOSFERİ

Halil Umut Meler’in yönettiği UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki ilk maçta Club Brugge, kendi sahasında Atlanta ile karşılaştı. Belçika’da gerçekleşen mücadelede 15. dakikada Ferran Jutgla’nın attığı golle Club Brugge öne geçti.

SON DAKİKA GOLÜ VE GALİBİYET

Maçın 41. dakikasında Atlanta, Mario Pasalic’in kaydettiği golle durumu eşitledi. Ancak maçın son dakikalarında, 90+4. dakikada Gustaf Nilsson’un penaltıdan attığı gol, Belçika ekibine galibiyeti getirerek maçı sonlandırdı.

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