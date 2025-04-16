Melike D. Bebeğini Camdan Attı!

VAHİM OLAY ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, 37 günlük bebeği Melisa’yı oturdukları apartman dairesinin penceresinden attığı iddia edilen anne Melike D. tutuklandı. Olay, Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı’ndaki bir apartmanda dün sabah saatlerinde yaşandı. İddialara göre, bilinmeyen bir sebeple Melike D., 2’nci katta yer alan evlerinin penceresinden kızı Melisa’yı aşağı attı.

37 GÜNLÜK BEBEK KURTARILAMADI

Zemine düşerek ağır yaralanan bebek, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Melisa bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNE HAKKINDAKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Olayın ardından gözaltına alınan Melike D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan Melike D., cezaevine gönderildi.