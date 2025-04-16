Gündem

Melike D., Bebeğini Pencereden Attı

melike-d-bebegini-pencereden-atti

VAHİM OLAY ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Alanya ilçesinde yaşanan trajik olayda, 37 günlük olan Melisa bebeğin, beraber yaşadıkları apartman dairesinin penceresinden anne Melike D. tarafından atıldığı iddia ediliyor. Olay, Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı’ndaki bir apartmanda, sabah saatlerinde gerçekleşti. Anne Melike D., henüz bilinmeyen bir sebeple, 2’nci katlarda bulunan evlerinin penceresinden kızı Melisa’yı aşağı doğru atıyor.

BEBEK KURTARILAMADI

Zemine düşerek ağır yaralanan Melisa bebek, çevredekilerin ihbarı üzerine müdahale için olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleden sonra ambulans helikopter ile Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Melisa, tüm çabalara rağmen hayata döndürülemedi ve kurtarılamadı.

ANNENİN TUTUKLANMASI

Olay sonrası gözaltına alınan Melike D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen anne, yaşanan bu olayla ilgili olarak adaletin önünde hesap verecek.

ÖNEMLİ

Gündem

3 İlde Sinsice Sahte Altın Operasyonu

Bursa, Bilecik ve Kütahya'da kuyumculara sahte altın satışı yapan iki kişi, dolandırıcılık yaparken yakalandı. Zanlıların yaklaşık 129 gram sahte altınla işlem gerçekleştirdiği belirlendi.
Gündem

İki Şüpheli 129 Sahte Altınla Yakalandı

Bursa, Bilecik ve Kütahya'da sahte altın satışı yapan iki dolandırıcı, yeni bir kuyumcuyu hedef alırken yakalandı; 129 gram dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.