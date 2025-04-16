Melike D., Bebeğini Pencereden Attı

VAHİM OLAY ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Alanya ilçesinde yaşanan trajik olayda, 37 günlük olan Melisa bebeğin, beraber yaşadıkları apartman dairesinin penceresinden anne Melike D. tarafından atıldığı iddia ediliyor. Olay, Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı’ndaki bir apartmanda, sabah saatlerinde gerçekleşti. Anne Melike D., henüz bilinmeyen bir sebeple, 2’nci katlarda bulunan evlerinin penceresinden kızı Melisa’yı aşağı doğru atıyor.

BEBEK KURTARILAMADI

Zemine düşerek ağır yaralanan Melisa bebek, çevredekilerin ihbarı üzerine müdahale için olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleden sonra ambulans helikopter ile Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Melisa, tüm çabalara rağmen hayata döndürülemedi ve kurtarılamadı.

ANNENİN TUTUKLANMASI

Olay sonrası gözaltına alınan Melike D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen anne, yaşanan bu olayla ilgili olarak adaletin önünde hesap verecek.