Melisa Aslı Pamuk Anne Oldu, Yusuf Yazıcı Duyurdu

ÜNLÜ ÇİFTTEN SEVİNDİRİCİ HABER

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, geçen yıl gerçekleştirilen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Bu mutlu çift, yeni bir aile üyesine kavuştu. Milli futbolcu, bu güzel haberi sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Melisa Aslı Pamuk (33) ve Yusuf Yazıcı (28) çiftinin mayıs ayında sürpriz bir şekilde yaptıkları evliliği, Pamuk’un Instagram hesabında soyadını ‘Yazıcı’ olarak değiştirmesiyle duyurulmuştu.

MELİSA ASLI PAMUK ANNE OLDU

Nikahtan kısa bir süre sonra, ünlü oyuncu hamile olduğunu kamuoyuna açıkladı. 2011 Türkiye Güzeli olan Melisa Aslı Pamuk, bir oğul dünyaya getirdi. Bu mutlu haberi ise Yusuf Yazıcı sosyal medya üzerinden paylaştı. Oğlunun doğum gününün 29 Ocak olduğunu açıklayan Yazıcı, “En güzel doğum günü hediyesi” ifadeleriyle duygularını iletti. Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımına kalp emojisiyle yanıt vererek mutluluklarını pekiştirdi.