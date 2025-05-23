Meloni: Vatikan Ve Papa Desteğe Hazır

GÖRÜŞME VE TEMASLARIN ÖNEMİ

Meloni, Roma’da Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile gerçekleştirdiği toplantıda, ABD ve Avrupa liderleriyle sürekli irtibat halinde olduklarını vurguladı. Meloni, “Bugünlerde ABD’nin yanı sıra çeşitli Avrupalı liderlerle de sürekli temas halindeyiz. Birkaç saat önce Başkan Trump ile görüştüm. Yeni bir görüşme turu başlatmak için çalışıyoruz, herkes katkıda bulunuyor. Vatikan’ın ve Papa’nın ulaşılabilirliği çok değerli.” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, Ukrayna konusunda teknik düzeydeki müzakereler için farklı seçenekler bulunduğunu ve bunların uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi gerektiğini de belirtti.

MÜZAKERE SÜRECİ VE VAKTİ

Meloni, “Tarih ve yerden bağımsız olarak önceliğimiz, tüm tarafların ilerleme sağlamaya ve ateşkes ile barışa ulaşmaya istekli olduklarını göstermek istedikleri ciddi müzakerelerdir. Teknik düzeyde müzakereleri başlatmak ve ardından siyasi düzeye geçmek için birçok Avrupa ve Amerikan lideriyle çalışıyoruz. Bu bağlamda Vatikan’ın desteğini özellikle değerli buluyorum.” dedi. Bu açıklamalar, müzakerelerin hızlandırılması ve etkin bir süreç oluşturulması adına atılan adımları ortaya koyuyor.

PAPA’DAN DESTEĞİ BELİRTEN AÇIKLAMA

Papa 14. Leo, Meloni ile gerçekleştirdiği görüşme esnasında, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak müzakerelere Vatikan’ın ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vatikan’ın teklifinin ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki görüşmenin yeri hakkında henüz net bir karar alındığını ifade etti. Bu durum, müzakerelerin geleceği konusunda belirsizlikleri ve görüşmelerin gerçekleştirilme zamanlamasını etkileyecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.