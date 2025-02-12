Memişoğlu: Deprem Bölgesine Yatırımlar Sürüyor

DEPREMİN ETKİLERİ VE YATIRIMLAR

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nin açılışında konuşan Memişoğlu, kentin depremlerde ciddi anlamda zarar gördüğünü ifade ediyor. Depremlerin sonrasında bölgeye yapılan yatırımlardan bahseden Memişoğlu, “Depremde kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle felaketler göstermesin.” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.

DEVLETİN DEPREM BÖLGESİNE OLAN YAKLAŞIMI

Memişoğlu, depremin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatıyor. Bu süre zarfında devletin deprem bölgesinde gözünü ayırmadığını belirtiyor. “Kalbimiz hep burada attı. Zor günleri aşacağımıza dair umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik.” diyerek insanların moral ve umudunu yüksek tutmayı amaçlıyor. Yaraların sarılması için seferberlik ilan ettiklerini vurguluyor.

YENİ HASTANELERİN AÇILIŞI

Yıkılan hastanelerin yerine hızlı bir şekilde yenilerini yapma sürecine girildiğini açıklayan Memişoğlu, “Kısa süre içinde, Hatay’da Erzin, Payas ve Altınözü devlet hastanelerini, Gaziantep’te Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerini, Kahramanmaraş’ta Nurhak ve Türkoğlu devlet hastanelerini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.” ifadeleriyle yapılan çalışmaları özetliyor.