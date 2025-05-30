Memur Alımlarında Değişiklikler Yapıldı!

MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapıldı ve bu düzenleme Kara Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu karar ile ilgili detayları sosyal medya üzerinden duyurdu.

ADİL VE ŞEFFAF YAPI HEDEFİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Adalet hizmetlerimizin daha güçlü bir insan kaynağıyla desteklenmesi, kadro ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanması, atama ve sınav süreçlerinde daha objektif bir yapı oluşturulması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adalet teşkilatımızın insan kaynağı yapısını daha adil, daha şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yaptık.” şeklinde bir açıklama yaptı.

DEĞİŞİKLİKLER NELERİ KAPSILIYOR?

Bakan Tunç, yapılan önemli değişiklikleri şöyle sıraladı: 35 yaş sınırı kaldırıldı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki yaş şartı esas alındı. Fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklendi ve atanma şartları belirlendi. Zabıt kâtipliği için uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıran revizyonlar gerçekleştirildi. Ayrıca, zabıt kâtibi, mübaşir, cezaevi kâtibi ile infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı verildi. KPSS puan türlerinin değerlendirilmesinde lise, ön lisans ve lisans puan türleri bağımsız şekilde ele alınacak, farklı seviyelerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak. Zorunlu atamaya tabi kadrolar için uygulanmayan rotasyon hükümleri de kaldırıldı. Personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri ise yılda en az bir kez alınacak. Bakan Tunç, “Yönetmeliğin adalet teşkilatımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.