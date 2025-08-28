Gündem

Memur Maaşları Yükseldi, Enflasyon Etkiledi

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM ORANLARI BELİRLENDİ

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını 4. toplantıda netleştirdi. 2026-2027 yıllarında memur ve emeklilere uygulanacak mali, sosyal ve özlük haklarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI AÇIKLANDI

Buna göre, memurların 2026’nın ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlendi. Merkez Bankası tarafından yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında açıklandı.

MEMUR MAAŞLARI HESAPLANDI

Enflasyon hedefine bağlı olarak, Ocak 2026’daki memur maaşları hesaplamaları yapıldı. Yüzde 25 enflasyon hedefi baz alındığında, Ocak 2026’daki zamlı memur maaşları şu şekilde olacak:
Memur – 59 bin 694,01 lira
Araştırma Görevlisi – 83 bin 576,82 lira
Uzman Doktor – 142 bin 842,38 lira
Mühendis – 88 bin 569,32 lira

