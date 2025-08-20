Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın Açıklama Yaptı

TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ

Memur ve memur emeklilerine yönelik 8’inci Dönem Toplu Sözleşmesi çerçevesinde Kamu İşveren Heyetinin 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için ise yüzde 4+4 şeklindeki zam teklifi, sendikalar tarafından reddedildi. Ancak hizmet kollarında anlaşmaya varılarak sözleşme imzalanması sağlandı. Genel mali sosyal haklarla ilgili olarak 58 maddede, hizmet kollarına ilişkin ise 311 maddede ortak bir mutabakata ulaşıldı. Hükümet, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda ise yüzde 7, 2027 yılı için de ilk altı ayda yüzde 4, ikinci altı ayda da yine yüzde 4 oranında zam teklif etti. Ayrıca, 15 Ağustos 2025’te uygulamaya konulması planlanan 1.000 TL’lik taban aylığı artış teklifi tekrar dile getirildi.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Memur-Sen, sürecin son günlerini yaşarken hükümetle arasındaki uzlaşmazlık tutanağını imzaladı. Yasal olarak uzlaşma için tanınan sürenin sona ermesiyle birlikte Memur-Sen’in zam teklifini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na iletmesi gerekiyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, uzlaşmanın sağlanamaması hakkında, “Tavsiyemiz hakeme bizim değil, hükümet tarafının gitmesidir ama burada bu konuyu yetkili kurullarımızla sonuna kadar tartışacağız” ifadesini kullandı. Yalçın, sürecin bir darboğaza girdiğini düşünerek, bu durumun bir çıkmaz sokak olduğunu belirtti.

HÜKÜMETİN İNİSİYATİF ALMASI BEKLENİYOR

Yalçın, ayrıca Genel Merkez’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Genele ilişkin görüşmelerde oransal zam, taban aylığa zam, refah payı gibi konularda uzlaşma sağlanamadı, ama mücadelemiz sonucunda bir dizi konuda uzlaşı sağladık” dedi. Hakem heyetinin hükümet tarafından yönlendirilmesi gerektiğini dile getiren Yalçın, “Bu yasa miadını doldurmuş, çözümün odağı olmaktan çıkmış, sorun üreten bir hale gelmiştir” açıklamasında bulundu. Memur-Sen, hükümetin atacağı yeni adımlara dikkat çekerken, “Yedi milyona yakın memur ve emekli için yapılabilecek bir şey varsa, inisiyatif hükümettedir” dedi. Yalçın, memurların beklentilerinin karşılanması gerektiğini, umutsuzlukların umuda dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Mücadelelerinin devam edeceğini belirten Yalçın, “Gelinen noktada başka bir çare var mı onu tartışacağız” ifadelerini kullandı.