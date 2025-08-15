Memur-Sen Zam Bekliyor Açıklamaları!

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM ORANLARI ÜZERİNE AÇIKLAMA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve emekli memurların 2026-2027 dönemine ait zam oranlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, sosyal medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaştığı mesajında, “Bakan Vedat Işıkhan ile görüştüm. Teklifin bugün gelmesi gerekiyor!” ifadelerini kullandı.

TEKLİF BEKLENTİSİ VE ZAMANLAMASI

Açıklamalarında, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak, “Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdim. Kamu görevlileri ve emeklilerimiz işveren tarafından gelecek ikinci teklifi bekliyor” diyerek, müzakerelerin önemine vurgu yaptı. Yalçın, “Kanun gereği müzakere süresinin tamamlanmasına son 4 gün var. Çalışma Takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerekirdi” dedi. Masanın toplanması ve müzakere edilebilir bir teklifin ivedilikle sunulmasının, kamu görevlilerinin ve emeklilerin beklentilerinin karşılanmasında kritik olduğunu sözlerine ekledi.

İLK TEKLİFİN KABUL GÖRMEMESİ

Yalçın, daha önce sunulan ilk teklifin memurlar tarafından kabul edilmediğini de aktardı. İşveren tarafı, 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027 ilk altı ay için yüzde 4 ve ikinci altı ay için yine yüzde 4 zam önerisinde bulunmuştu. Memur-Sen, bu teklifi kabul etmeyeceklerini bildirmişti.