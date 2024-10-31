“Memur ve Emekli Aylıklarına Zamda Yeni Gelişme” “Memur ve Emekli Aylıkları Zam Alacak”

EMEKLİ AYLARINA VE MEMUR MAAŞLARINA ZAMDA YENİ GELİŞME

Milyonlarca memur ve emekli yeni zam müjdesine odaklanmış durumda. Emekli aylıkları ve memur maaşları ile ilgili yapılacak olan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ülkedeki ekonomik durumun yönü netleşti. Resmi Gazete’de yer alan yeni karara göre, emeklilere yönelik düzenlemelerin yanı sıra kamu otomobil alımları gibi birçok detay açıklandı. Buna göre, memura ve memur emeklisine Ocak 2025’te yüzde 6, Temmuz 2025’te ise yüzde 5 zam yapılacak ve ayrıca enflasyon farkı verilecek. Türkiye’nin 2025 yılına dair iktisadi önceliklerini belirleyen yıllık program, gecenin ilerleyen saatlerinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

ENFLASYON FARKI DİKKATE ALINDI

Yayımlanan yıl programında memur emeklilerine de zam yapılacağı belirtiliyor. Programda memur ve memur emeklisi maaşlarının 2025 yılının ocak ayında yüzde 6, temmuz ayında ise yüzde 5 oranında artırılacağı vurgulanıyor. “Enflasyon tahminine bağlı olarak oluşabilecek farkların etkisi göz önünde bulundurulmuştur” ifadesi de yayımlanan belgede yer alıyor. Böylelikle, geçmiş altı aya bağlı olarak emekli maaşı artışları yapılacak.

ŞEHİR HASTANELERİNE BÜYÜK BİR BÜTÇE AYIRILDI

Programda, toplam personel harcamalarının 3 trilyon 937 milyar lira olacağı, milli gelire oranının ise bir önceki yıla göre 0.4 puan azalarak yüzde 6.4 seviyesine düşeceği öngörülüyor. Ayrıca, devlet memurları ile kendi hesabına emekli olanlar için de 2025 yılının ocak ve temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon oranlarına göre artış yapılacağı belirtiliyor. Kamu Özel Ortaklığı modeliyle tamamlanan şehir hastaneleri için 2025 yılı cari giderleri kapsamında toplam 104.6 milyar lira harcama planlanıyor.

BES KESİNTİLERİ VE YENİ DÜZENLEMELER

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için kesintilerin basitleştirilmesi ve azaltılması hedefleniyor. Ayrıca, yükseköğrenim kurumlarından olan 25 yaş altındaki öğrencilere BES katılımının teşvik edilmesi planlanıyor. Otomatik Katılım Sistemi, ikinci basamak emeklilik sistemine geçiş yaparak daha fazla katkıyı içerecek yeni bir sistem kurulması hedefleniyor.

ALTERNATİF FİYAT BELİRLEME YÖNTEMİ

Bu yıl belirlenen enflasyon ve para politikası çerçevesinde mali disiplinin sağlanarak yönlendirilen fiyatların geçmiş yıllara endekslemesinden vazgeçileceğinin altı çiziliyor. Yeni fiyat belirleme yöntemlerine yönelik alternatif çalışmalar yapılacağı bildiriliyor. Ek olarak, DMO ile TOGG arasında imzalanan protokol kapsamında toplam 2 bin 250 adet yerli elektrikli otomobilin temin edilmesi sağlanacak.