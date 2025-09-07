Memur Ve Emekli İçin Zam Oranı

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE ZAM İPUÇLARI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı enflasyon verileri, 2026 yılı ocak ayında memur ve memur emeklilerinin alacağı maaş zammıyla ilgili ilk ipuçlarını sundu. Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık yüzde 2,04 artışı, ocak zammını belirleyecek altı aylık dönem için ilk iki aylık verilerin netleşmesini sağladı. Temmuz ve ağustos aylarına ait enflasyon rakamları doğrultusunda yapılan öncü hesaplamalar, memurun ve memur emeklisinin maaşlarına yansıyacak oranı belirledi. İki aylık süreç sonunda memur ve memur emeklileri için yüzde 10,09 oranında bir zam hakkı elde edildi. Ancak bu rakam, kesin zam oranı olmayıp, yılın kalan dört ayında açıklanacak enflasyon verileriyle güncellenecek.

ZAM HESAPLAMALARINDA İKİ TEMEL BİLEŞEN

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, iki ana bileşenden oluşuyor: toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı. Hükümet ve memur konfederasyonları arasında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda, memurların 2026 ve 2027 yıllarında alacağı zam oranları önceden belirlenmişti. Anlaşmaya göre, memur ve memur emeklileri 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı elde edecek. 2027 yılı için ise ilk yarıda yüzde 5, ikinci yarıda yüzde 4’lük bir artış öngörülüyor.