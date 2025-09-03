Memur ve Emekliler Ocak Zammını Bekliyor

MEMUR VE EMEKLİLER ZAM BEKLENTİSİ İÇİN GÖZLERİNİ OCAK’A ÇEVİRDİ

Memur ve emekliler, Ocak ayında gerçekleştirilecek zam oranını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler, maaşlarda hangi oranlarda bir artış yapılacağını belirliyor. Ağustos ayında enflasyon oranı yüzde 2,04 olarak belirlendi. Temmuz ayında ise enflasyon oranı yüzde 2,06 seviyesindeydi.

TOPLU SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK ZAM

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği 2026’nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7; 2027’nin ilk yarısında yüzde 5 ve ikinci yarısında da yüzde 4 oranında zam alacak. Ancak, bu oranların üzerine ayrıca enflasyon farkı da eklenecek. Böylece, maaş artışları daha yüksek oranlara ulaşacak.

ZAM ORANLARI ŞİMDİDEN BELİRLENDİ

TÜİK’in açıkladığı Temmuz ve Ağustos enflasyon verileri doğrultusunda, memur ve emeklilere toplamda yüzde 10,09 oranında bir zam uygulanma hakkı doğmuş durumda. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplanan iki aylık zam oranı yüzde 4,14 olarak belirlenmiş. Bu rakamlar, henüz kesinleşmiş olmasa da, maaş artışının güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

KESİN ZAM ORANI İÇİN YIL SONU BEKLENİYOR

Mevcut oranlar, sadece iki aylık enflasyona göre hesaplandığı için kesin tabloyu yansıtmayabilir. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında net zam oranı kesinleşecek. Bu nedenle, milyonlarca emekli ve memur yıl sonu verilerini dikkatle takip ediyor.

MAAŞ ARTIŞI HAKKINDA SON DURUM

Gerek toplu sözleşme kapsamındaki zamlar gerekse enflasyon farkı dikkate alındığında, memur ve emeklilerin Ocak ayında önemli bir zam alması bekleniyor. Mevcut veriler olumlu görünüyor, ancak kesin rakamların yıl sonunda belirginleşmesiyle son durum netleşecek.