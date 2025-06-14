Memur ve Emeklinin Gözleri 3 Temmuz’da

MEMUR VE EMEKLİLERİN GÖZÜ HAZİRAN ENFLASYONUNDA

Temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber milyonlarca memur ve emeklinin dikkati Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine yöneldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk altı ayına dair enflasyon oranına göre zam alırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı %5’lik zamma ek olarak enflasyon farkı ile maaş artışı elde ediyor.

5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 15’İ AŞTI

TÜİK verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu %5,03, Şubat %2,27, Mart %2,46, Nisan %3,00 ve Mayıs %1,53 olarak gerçekleşti. Bu oranlarla, 5 aylık toplam enflasyon %15,09’a ulaştı. Bunun sonucunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden %15,09’luk zammı garanti altına almış durumda. Memur ve memur emeklileri için ise şu anki farkla birlikte zam oranı %14’e ulaşmış durumda.

HAZİRAN ENFLASYONU BELİRLEYİCİ OLACAK

Zam oranlarının netleşmesi için haziran enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Haziran ayı TÜFE’sinin %1 ila %2 arasında artacağı öngörülüyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre, oluşabilecek zam oranları ise şöyle şekilleniyor: eğer haziran enflasyonu %1 olursa memur zammı %15,14, emekli zammı %16,24; %1,5 artışta memur zammı %15,72, emekli zammı %16,82; %2 artış olduğunda ise memur zammı %16,29, emekli zammı %17,40 olacak.

ZAM ORANI 3 TEMMUZ’DA NETLEŞECEK

TÜİK’in 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi ile memur ve emekli maaş artış oranları kesinlik kazanacak. Milyonlarca vatandaşın maaşında önemli bir etki yaratacak bu hayati veri, ekonomik dengenin yanı sıra sosyal hayatı da doğrudan etkileyecek.