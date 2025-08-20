Memur Ve Hükümet Anlaşamadı! Bakan Işıkhan Açıklama Yaptı

UZLAŞMA SÜRECİ SONRASI HAKEM KURULU DEVREDE

Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında yapılan 8. Toplu Sözleşme görüşmelerinde bir uzlaşma sağlanamadı. Uzlaşma süresinin sona ermesinin ardından süreç, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili, “Hakem Kurulu’nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ÇALIŞMALAR VE KAZANILAN HAKLAR

Bakan Işıkhan, açıklamalarında hizmet kolları için ayrı ayrı masalara oturduklarını belirterek, “Yoğun bir mesai harcadık. Yaklaşık 25 gün süren bu çalışmalar neticesinde iki perspektifte ilerledik. Birincisi genel oransal zam, diğer hizmet kollarıydı” ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan, “Bugün 11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Süreç, kamu personelinin genelini kapsayan hizmet kollarında büyük oranda anlaşma sağladığımızı gösteriyor” dedi.

KAZANILAN MADDELER VE MALI HAKLAR

Kamu görevlileri hakem kurulunun oransal zam ile ilgili kararının onları bağlayacağını belirten Bakan Işıkhan, “Dışındaki kısımlarda büyük başarılara imza attık. 11 hizmet kolunun tamamında çok önemli sosyal haklarda kazanımlar sağladık. 4.2 milyon memuru kapsayan genel mali sosyal haklarda 58, hizmet kollarında ise toplam 311 madde olmak üzere toplamda 369 maddede uzlaşma sağlandı” dedi.

MEMURLAR İÇİN YAPILAN YATIRIMLAR

Bakan Işıkhan, bazı fazla çalışma sürelerine de yüzde 25 ile yüzde 35 arasında artış yapıldığını belirtti. Toplamda 80 milyar TL’nin üzerinde bir kazanım elde ettiklerini dile getiren Işıkhan, bu miktarın hizmet kollarına harcandığını vurguladı. “Türkiye yüzyılına yakışan bir süreci yönettiğimizi söylemek istiyorum. Kıymetli memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memurlarımıza en ileri hakları ve ücret iyileştirmelerini sağladıysak, bunu sürdüreceğiz. Hiçbir memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.