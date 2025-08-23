Memur Zammı Başvuru Hakem Kurulu’nda

KAMU İŞVEREN HEYETİ HAKEM KURULU’NA BAŞVURDU

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan uzlaşmanın başarısız olmasıyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, 1-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde Memur-Sen ile hükümet arasında zam oranları üzerinde bir anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

Memur-Sen, Hakem Kurulu’na başvurma niyetinde olmadığına dair açıklamalarda bulundu. Bunun yanı sıra, Kamu İşveren Heyeti resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki Kurul, bu başvuruyu en geç 5 gün içerisinde karara bağlayacak. Verilecek olan karar kesinkes olacak ve itiraz edilemeyecek.

KAMU İŞVERENİN TEKLİFLERİ

Kamu işvereninin sunmuş olduğu tekliflerin detayları ise henüz resmi olarak açıklanmamış durumda. İlgili tarafların görüşmeleri ve teklifler üzerindeki görüşleri, Hakem Kurulu’nun alacağı kararda belirleyici rol oynayacak.