Memur Zammı İçin Görüşme Bekleniyor

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM PAZARLIĞI

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında dikkatler hükümetten gelecek son teklife odaklandı. 8’inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifini yetersiz bulan memurlar bugün eylem yaptı. Hükümet, memurlar için nihai teklifini bugün açıklayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki görüşme saat 18.30’da başlayacak.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ VE MEMURLARIN TALEPLERİ

Hükümet, ilk teklifinde 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6; 2027 yılı için ise yüzde 4 artı yüzde 4 önerisinde bulunmuştu. Memur-Sen ise 2026 yılı için kümülatif yüzde 88; 2027 yılı için ise yüzde 46 zam talep ediyor.

