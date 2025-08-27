Memur Zammı Resmi Gazete’de Açıklandı

Türkiye’de kamu çalışanları için zam kararı açıklandı. 4.5 milyon memur ve memur emeklisi ile sözleşmeli personeli ilgilendiren bu karar Resmi Gazete’de yer aldı. Uzun bir süreçte sürdürülen pazarlıkların ardından hükümetle sendika arasında bir mutabakat sağlanamayınca toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu tarafından yönetildi. Sendika masadan ayrılınca Hakem Kurulu son kararını duyurdu.

GENEL ZAM ORANLARI

Kamu görevlilerine yapılan genel zam oranı 2026 yılı için ilk dönem yüzde 11, ikinci dönem yüzde 7 olarak belirlendi. Aynı zamanda, 2027 yılı birinci döneminin yüzde 5 ve ikinci döneminin ise yüzde 4 olarak uygulanacağı karara bağlandı. Ayrıca, memurların taban aylıkları 2026 yılı ilk döneminde 1000 TL artırılacak.

HİZMET KOLLARININ KARARLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan 8’inci Dönem Toplu Sözleşmesi ile birlikte, hizmet kollarının mali ve sosyal haklarıyla ilgili detaylar da kamuoyuna sunuldu. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan sözleşme, kamu çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.