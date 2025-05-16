Memurlara Ve Emeklilere Büyük Zam!

ENFLASYON VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Temmuz ayında memurlar ve emekliler için yapılacak maaş zamları, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerine bağlı olarak şekilleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Nisan ayı verileri, dört aylık enflasyon farkını ortaya koydu.

ZAM ORANI NETLEŞİYOR

Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı şu ana kadar yüzde 12,29 olarak kesinleşti. Uzmanlar, Mayıs ve Haziran ayı verileri ile birlikte bu oranın yüzde 16,71 seviyelerine yükselebileceğini öngörüyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM TAHMİNLERİ

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’a göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 olarak belirlendi. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, Mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,20, Haziran ayı enflasyonu ise yüzde 1,70 seviyelerinde olabilir. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam oranının yüzde 17,82’ye ulaşması bekleniyor.