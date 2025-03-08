Memurların Maaşı Kira ve Gıdaya Gidiyor

BÜYÜKŞEHİRLERDE YAŞAMANIN MALİYETİ ARTIYOR

Büyükşehirde yaşam koşulları giderek zorlaşıyor ve barınma sorunları belirgin şekilde büyüyor. Türk Büro-Sen tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, her iki memurdan biri tayin olmayı istiyor. Bu anket, büyükşehir ve sahil illerinde görev yapan 2 bin memurun görüşlerini yansıtıyor.

MEMURLARIN YÜZDE 55’İ TAYİN OLMAK İSTİYOR

Anketin sonuçlarını değerlendiren Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, memurların “yüzde 55.30’u tayin imkanı bulsalar Anadolu’ya tayin olmak istediklerini” belirtti. Ayrıca, tayin isteyenlerin “yüzde 56.80’i ekonomik sebeplerle tayin istediklerini” ifade etti. Güney, memurların tayin olabilmesi için çeşitli yollar denediklerini ve “aile efradıyla ilgili raporlar” temin ettiklerini kaydetti.

MAAŞIN YÜZDE 74’Ü KİRA VE GIDAYA GİDİYOR

Araştırmaya göre, memurların gelirlerinin “yüzde 74,2’si gıda ve kiraya” harcandığını vurgulayan Güney, “Birinci sırada yüzde 37.1 ile gıda harcaması, ikinci sırada ise yine yüzde 37.1 ile kira giderleri” yer alıyor. Kredi borcunu bu oranlara eklediğimizde memurların “tatil, gezme ve sosyal yaşama ayıracak” geliri kalmadığı ortaya çıkıyor.

MAAŞLARDA İYİLEŞTİRME İSTENİYOR

Güney, metropol ve sahil şeridindeki illerde görev yapan memurların maaşlarında iyileştirme yapılması gerektiğini belirtti. “Bu illerdeki geçinme şartları nedeniyle memurlar geçinemiyorlar. Mutlaka büyükşehir tazminatı ve kira yardımı sağlanmalı” diyen Güney, “Devletimizin memurların barınma sorununa çözüm bulabilmesi için TOKİ aracılığıyla ekonomik şartlarda uzun vadeli konut yapması gerektiğini” ifade etti.