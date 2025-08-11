Gündem

Memurların Maaşlarını Yükseltecek Yüksek Eğitim

memurlarin-maaslarini-yukseltecek-yuksek-egitim

DEVLET MEMURLARI KANUNU VE DERECELER

Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların öğrenim durumuna bağlı olarak ulaşabileceği en yüksek dereceler belirtiliyor. En düşük eğitimle işe başlayan bir memur, 15/1 derecesinden işe alınıyor ve azami 7. dereceye kadar yükselebiliyor.

EK GÖSTERGE VE EMEKLİ MAAŞI

Ek gösterge, memurun maaşını, emekli olduklarında alacakları aylığı ve ikramiyeyi hesaplamak için kullanılan katsayı niteliği taşıyor. Devlet memurluğunda 25 yılını doldurmuş birinin ek göstergesi 3000’den 3600’e yükseldiğinde, emekli maaşı yaklaşık 1.200-1.500 TL, emekli ikramiyesi ise 30-40 bin TL kadar artış gösterebiliyor.

YÜKSEK ÖĞRENİMİN ÖNEMİ

Yasasına göre yalnızca 2 yıl ve üzeri yüksek öğrenim görmüş olan memurlar 1. derecenin hakkını kazanabiliyor. Derecenin düşürülmesi, memurun görevdeki pozisyonunun önemini artırırken, aynı zamanda çalıştığı süreçte aldığı maaş ile emeklilikteki maaş arasındaki farkı da etkiliyor. Türkiye Gazetesi’nde bu konu ile ilgili olarak İsa Karakaş, “Özellikle lise mezunu olan memurların bir an önce herhangi bir bölümden 2 yıllık yüksek öğrenim görmelerini tavsiye ediyorum” diyerek, bu eğitimin önemine dikkat çekiyor.

