Meral Akşener, İmamoğlu’nun Tutuklanmasına Sessiz Kaldı

İSTANBUL’DA YENİ KARGAŞA

Türkiye, geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla yoğun bir gündemle karşılaştı. İmamoğlu, önce gözaltına alınıp “terör” soruşturmasında serbest bırakıldı ancak “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklandı. Dün akşam saatlerinde İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Bu süreçte eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANDIĞI GÜN İFTAR ORGANİZASYONU

İmamoğlu’nun tutuklandığı ve görevden uzaklaştırıldığı gün, Meral Akşener bir iftar yemeği organizasyonunda yer aldı. Organizasyona katılan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Kurucu liderimiz Sn. Meral Akşener ile birlikte kıymetli dostum Ahmet Arslan’ın iftar davetine katıldık. Ülkesini çok seven ve katma değer oluşturan vatanperver insanlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Var olsunlar,” şeklinde ifadeler kullandı.

AKŞENER’İN SESSİZLİĞİ

İstanbul’da son dönem yaşanan hareketli günler çerçevesinde İBB’ye yönelik süreçler sonucunda İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması gerçekleşti. Bu süreçte İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hem Saraçhane’ye hem de İstanbul Adalet Sarayı’na giderek İmamoğlu’na destek verdi. Ancak eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı ve sessizliğini sürdürdü.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

İmamoğlu, çarşamba günü başlatılan soruşturmalar kapsamındaki gözaltına alma sürecinin ardından dün yapılan mahkeme sürecinde, “terör” soruşturmasından serbest bırakıldı fakat “yolsuzluk” soruşturması nedeniyle tutuklandı. Akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı. İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’ne gönderilmesiyle süreç yeni bir aşamaya girdi.