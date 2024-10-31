Meral Akşener’in Kayınbiraderine Suç Duyurusu

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, avukatı aracılığıyla görüşmediği eşi Hasan Basri Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na geçtiğimiz temmuz ayında yapıldı. Bu süreçte, İzmit’te yaşayan kayınbiraderi Hasan Basri Akşener’in kişisel sosyal medya paylaşımları ve Meral Akşener ile sürekli iletişimde bulunan S.K. ile yapılan görüşmeler dikkat çekti. S.K.’nin, tehdit ve hakaret içerdiği iddia edilen ifadeleri ise ciddi bir tehlike durumu yaşanabileceğinin vurgusu olarak Akşener’in avukatına iletildi.

ADLİ TEDBİR TALEBİ GÜNDEME GELDİ

Meral Akşener’in avukatı, suç duyurusu metninde Hasan Basri Akşener’in akrabalığı sebebiyle Meral Akşener’in ikametini ve ziyaret zamanlarını bilme ihtimalinin olduğuna dikkat çekti. Son zamanlarda Meral Akşener’e yönelik ağır eleştirilerin ve tahkir içeren ifadelerin artması, potansiyel bir saldırı riskinin yükseldiğini ortaya koyuyor. Avukat, bu tehditlerle ilgili ivedi bir tedbir alınmasını ve adli kontrol tedbirlerine başvurulmasını talep etti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEPKİ

Hasan Basri Akşener, sosyal medya üzerinden suç duyurusuna gösterdiği tepkiyle dikkat çekti. “Bugün Meral Akşener’in şikayeti üzerine karakola ifade vermeye gittim” dedi. Yapılan suçlamalara anlam veremediğini ifade eden Akşener, “Daha önce hukuk mahkemesi üzerinden manevi tazminat davası açmıştı, bunu anlayışla karşıladım. Ancak şimdi savcılığa gidip bana suikast planladığım iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş” diye konuştu. “Ben PKK’lı mıyım, terörist miyim? Devlet benim kim olduğumu bilmiyor mu?” diye ekleyerek, Meral Akşener’in kendisini 12 yaşından beri tanıdığını dile getirdi. Annesinin yanında büyüdüğünü belirten Hasan Basri Akşener, geçmişte kendisine gösterilen saygının artık karşılıklı olmadığını da üzüntüyle ifade etti.