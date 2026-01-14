Mercedes-Benz G-Serisi Tarihi Satış Rekoru Kırdı

Mercedes-Benz, 2025 yılında toplam satışları 1 milyon 800 bin 800 adetle kapatmasına rağmen, ikonik G-Serisi modeli ile eşsiz bir başarıya imza attı. 1979 yılından bu yana en yüksek satış rakamını elde eden Alman üreticinin arazi aracı, firmayı en zor yılı olduğu dönemde parlayarak ön plana çıkaran bir model oldu.

SATIŞ RAKAMLARI YÜKSELDİ

Markanın verilerine göre G-Serisi ailesi, 2024 yılına oranla satışlarını yüzde 23 oranında artırarak dikkate değer bir performans sergiledi. Toplamda 49 bin 700 adete ulaşan satış, modelin üretim tarihindeki en başarılı yıl olarak kaydedildi. Mercedes yönetimi, bu tarihi başarının arkasında elektrikli modelin önemli bir katkısı olduğunu belirtirken, yerel kaynaklar bu iddiayı çürütüyor. Alman basınında yer alan haberlerde, elektrikli versiyonun beklentilerin altında kaldığı ve bayilerde zorluklar yaşandığı bildiriliyor.

G- SERİSİ AİLESİ GÜÇLENİYOR

Elde edilen bu başarı sonrasında Mercedes, G-Serisi ailesini yeni modellerle genişletme planını hayata geçirme kararı aldı. Seriye katılacak olan daha kompakt “Küçük G” modelinin yanı sıra, gelecek yıl aracın cabrio versiyonunun da tanıtılması öngörülüyor.

