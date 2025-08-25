Mercedes-Benz Ve Bmw Ortaklığı Geliyor

BİR STRATEJİK ORTAKLIK GELİYOR

Alman otomotiv endüstrisinde önemli bir iş birliği konuşuluyor. Mercedes-Benz ile BMW arasında süren görüşmelerin son aşamalara geldiği iddia ediliyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, Mercedes’in bazı model aralığında BMW’nin B48 kodlu 2.0 litrelik benzinli motorunun kullanılması planlanıyor. Mercedesk kaynaklarına göre, görüşmeler devam ediyor ancak henüz kesin bir karar verilmiş değil. Yıl sonuna kadar somut bir gelişme bekleniyor.

MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK AMAÇLANIYOR

Bu ortaklığın önemli bir amacı ise her iki markanın üretim maliyetlerini düşürmek. BMW’nin hemen her modelinde kullandığı 4 silindirli B48 motor, 2014’ten bu yana sağladığı güvenilir performans ile tanınıyor. Mercedes-Benz bu motoru tercih etmesi durumunda, geçmişte Renault ve Geely ile yaptığı motor iş birliklerinden çok daha güçlü bir ortaklık kurmuş olacak.

MERCEDES MODELLERİNDE YER ALACAK

Dünyada yer alan bilgilere göre, anlaşma gerçekleşirse BMW imzalı motor, Mercedes-Benz’in CLA, GLA, GLB, GLC, C Serisi, E Serisi ve henüz tanıtılmayan yeni kompakt G Serisi modellerinde yer alacak. Bu gelişme, her iki markanın da rekabet gücünü artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.