Mercedes CLA Elektrik Fiyatı Belli

ELEKTRIKLI MOBILITE HEDEFİ

Mercedes-Benz, elektrikli mobiliteye geçiş sürecinde daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı amaçlayan yeni modeliyle tanıtım yaptı. 2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen tamamen elektrikli Mercedes CLA, markanın mevcut tasarım dilini koruyarak aynı zamanda teknolojik alanda önemli yenilikler sunduğu modellerden biri olarak öne çıkıyor. Genç kullanıcılar ve şehirli sürücüler dikkate alınarak tasarlanan bu araç, “herkes için bir Mercedes” anlayışının somut bir örneği olarak görülüyor.

Yeni CLA EV’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri yüksek voltajlı şarj altyapısı olması. Aracın Avrupa ve bazı gelişmiş pazarlarda 800V şarj sistemine uygun olarak geleceği belirtildi. Bu sistem, teorik olarak çok daha kısa sürede yüksek miktarda enerji aktarımına imkan tanıyor. Mercedes, bu sistem sayesinde aracın sadece 10 dakikalık bir şarj ile 325 kilometre menzil kazanabildiğini ifade ediyor. Bu özellik, uzun yolculuklar açısından büyük bir kolaylık sağlıyor.

Ancak bu aşamada bazı teknik engeller de ortaya çıkıyor. Özellikle Kuzey Amerika pazarı için 800V altyapısının henüz yaygın olmadığını belirtmek gerekiyor. ABD genelindeki birçok hızlı şarj istasyonunun hala 400V sistemleri kullandığı görülüyor. Bu durum, CLA EV’nin yeni pazarlarda şarj uyumsuzluğu yaşamasına yol açabilecek bir durum.