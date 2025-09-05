Mercedes, LG ile Batarya Anlaşması Yaptı

ÖNEMLİ ANLAŞMA

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, elektrikli araç stratejisini güçlendirmek adına önemli bir adım attı ve batarya tedarikini artırmak için bir anlaşma gerçekleştirdi. Şirket, 107 GWh kapasiteli dev batarya siparişi vermek için tercihini Güney Koreli üretici LG Energy Solution’dan (LGES) yana kullandı.

Anlaşmanın Değeri

Siparişin finansal değeri resmi olarak paylaşılmasa da, Güney Kore medyası anlaşmanın değerini yaklaşık 9,3 milyar euro olarak belirledi. Bu anlaşma çerçevesinde LGES, Mercedes’in ABD’deki tesislerine 75 GWh, Avrupa’daki tesislerine ise 32 GWh batarya tedarik edecek.

Yeni Nesil Piller

Teslim edilecek hücrelerin, markanın yeni nesil AMG.EA gibi performans platformlarında tercih edilen 46 serisi silindirik piller olması bekleniyor. Ayrıca Mercedes için üretilecek bu pillerin, LGES’in 2026 yılında ABD’nin Arizona eyaletinde açacağı ve Tesla ile Rivian’a da tedarik sağlayacak olan yeni fabrikasında imal edilmesi öngörülüyor.