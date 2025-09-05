Mercedes, LG ile Batarya Anlaşması Yaptı

ALMAN OTOMOTİV DEVİ MERCEDES-BENZ’DEN ÖNEMLİ ANLAŞMA

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, elektrikli araç stratejisi çerçevesinde batarya tedarikini artırmak üzere önemli bir anlaşma gerçekleştirdi. Şirket, 107 GWh kapasiteli büyük bir batarya siparişi için tercihini Güney Koreli üretici LG Energy Solution’dan (LGES) yana kullandı.

SİPARİŞİN DEĞERİ VE DAĞILIMI

Siparişin parasal değeri resmi olarak açıklanmamış olsa da, Güney Kore medyası anlaşmanın değerini yaklaşık 9,3 milyar euro olarak değerlendirdi. Bu anlaşma doğrultusunda LGES, Mercedes’in ABD’deki tesislerine toplamda 75 GWh, Avrupa’daki tesislerine ise 32 GWh batarya tedarik edecek.

YENİ NESİL PİLLER VE ÜRETİM TAHSİSİ

Teslim edilecek hücrelerin, markanın yeni nesil AMG.EA gibi performans platformlarında da kullanılacak olan 46 serisi silindirik piller olması bekleniyor. Mercedes için üretilecek bu pillerin, LGES’in 2026 yılında ABD Arizona’da açacağı ve Tesla ile Rivian’a da tedarik sağlayacak olan yeni fabrikasında imal edilmesi planlanıyor.