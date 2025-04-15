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Merdivenlerden Düşüp, Hayatını Kaybetti

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OLAYIN YERİ VE DETAYLARI

Petrolkent Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, iddiaya göre Mehmet Tuna, apartman merdivenlerinde dengesini kaybedip yere düştü.

Tuna’yı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN YAPTIĞI KONTROL

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Tuna’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

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