Merdivenlerden Düşüp, Hayatını Kaybetti

OLAYIN YERİ VE DETAYLARI
Petrolkent Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, iddiaya göre Mehmet Tuna, apartman merdivenlerinde dengesini kaybedip yere düştü.
Tuna’yı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
SAĞLIK EKİPLERİNİN YAPTIĞI KONTROL
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Tuna’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.