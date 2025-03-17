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Meriç Nehri’nde Kimliği Belirsiz Ceset Bulundu

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OLAYIN FARKEDİLMESİ

Meriç Nehri kıyısındaki çay bahçesine gelen vatandaşlar, öğle saatlerinde suda hareketsiz duran bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekiplerin SEVKİYATI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, sudaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız bedeni kıyıya çıkarıldı.

ÖLÜMÜN KİMLİĞİ VE SEBEPLERİ

Yapılan incelemelerde, üzerinde kimlik bulunmayan cesedin Anıl Yaykın’a ait olduğu tespit edildi. Yaykın’ın cansız bedeni daha sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna taşındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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