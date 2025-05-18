Merih Demiral’dan Fenerbahçe Anısı

Milli futbolcu Merih Demiral, kariyerine Suudi Arabistan’da bulunan Al Ahli takımında devam ediyor. Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazanan başarılı oyuncu, Fenerbahçe’deki dönemleri hakkında KAFA Sports’a önemli açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE’DEKİ HEYECAN

Merih, bu konuyla ilgili olarak, “Kadıköy’de oynamak hiç nasip olmadı ama top toplayıcı oldum orada çok. Onun heyecanı bile ayrıydı. Benim bile elim ayağım titriyordu, yanlış bir şey yapmayayım, topu geç atmayayım… Çok ayrı bir heyecanı vardı,” şeklinde belirtti.

İLK GÜNÜ HATIRLARIM

Demiral, heyecanını dile getirerek, “Fenerbahçe A Takımı’na çıktığı ilk günü hatırlıyorum. Okuldaydım, okulda geldi telefon. Dersteyim biri girdi ‘A Takım antrenmanına çağırıyorlar seni.’ dedi. O zaman da takımda kimler var… Van Persie, Nani, Volkan Demirel, Mehmet Topal, Gökhan Gönül, Kjaer, Bruno Alves kimler kimler vardı. Samandıra’ya ilk girişimde heyecandan bayılacak gibiydim, inanamazsınız. A Takım eşyalarını giymek bile inanılmaz bir şeydi. Çok unutulmaz bir şey,” ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI VE DEĞERİ

Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde yetişen Merih Demiral, yurt dışında başarılı performans sergileyerek bu sezon toplam 41 resmi maça çıktı. 14 milyon euro piyasa değeri bulunan 27 yaşındaki savunmacı, bu süreçte 1 gol ve 2 asistle mücadele ediyor.