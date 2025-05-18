Merih Demiral’ın Fenerbahçe Anıları

Kariyerine Suudi Arabistan takımında devam eden milli futbolcu Merih Demiral, önemli açıklamalarda bulundu. Asya Şampiyonlar Ligi zaferiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, eski takımı Fenerbahçe ile ilgili anılarını KAFA Sports’a aktardı.

HEYCANLA TANIDIĞIM GÜNLER

Merih, Fenerbahçe günlerine dair hislerini paylaşarak, “Kadıköy’de oynamak hiç nasip olmadı ama orada çok top toplayıcı oldum. Onun heyecanı bile ayrıydı.” şeklinde ifade etti. “Benim bile elim ayağım titriyordu, yanlış bir şey yapmayayım, topu geç atmayayım… Çok ayrı bir heyecanı vardı” diye ekledi.

A TAKIM HEYECANI

Fenerbahçe A Takımı’na ilk çıktığı günün anısını belgeleyen Demiral, “Okuldaydım, dersteyken biri geldi ve ‘A Takım antrenmanına çağırıyorlar seni.’ dedi.” dedi. “O zaman takımda kimler var… Van Persie, Nani, Volkan Demirel, Mehmet Topal, Gökhan Gönül, Kjaer, Bruno Alves kimler kimler vardı.” diye belirtti. Samandıra’ya girişinde heyecandan bayılacak gibi olduğunu ifade eden Merih, “A Takım eşyalarını giymek bile inanılmaz bir şeydi. Çok unutulmaz bir şey” dedi.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

Fenerbahçe Futbol Akademisi’nden mezun olan ve yurt dışında başarıyla kariyerine devam eden Merih, bu sezon 41 resmi maçta boy gösterdi. 14 milyon euro piyasa değeri bulunan 27 yaşındaki savunmacı, bu karşılaşmalar sırasında 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.