Merih Demiral: Kiminle Sorun Yok, Bilmiyorum

ELEMELERDEKİ MÜCADELE

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu’nda yarışacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk karşılaşmasını 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan’a karşı oynayacak. Maç, Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda TSİ 19:00’da başlayacak. Milli futbolcu Merih Demiral, Gürcistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında bazı açıklamalarda bulundu.

Merih Demiral, basın toplantısında “Moralimiz çok iyi. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok hazır durumdayız. Çok eğleniyoruz birlikte olmaktan dolayı. Burada olmak hepimiz için büyük şans. En iyi şekilde sahada cevap vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Gürcistan basınından gelen “İki futbolcu arasında sıkıntı olmuş. Ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Merih, “Sorunuzu tam anlamadım. Kimin arasında sorun çıkmış? Onlar herhalde öyle hayal ediyor. Kimsenin arasında bir sıkıntı yok. Hazırız. Yarın da bunu göstereceğimize eminim.” şeklinde bir cevap verdi.

Son derece hazır olduklarını vurgulayan Merih, “Bu maç çok önemli. Bu maçın farkındayız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası dönemine göre kendisini geliştirdi ama biz de kendimizi geliştirdik. Hazırız, antrenmanlarımızı yaptık. Konsantreyiz. İnşallah yarın sahada en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz. Her ihtimal için hazırız. Maç maç bakıyoruz. Herkes motive. Dünya Kupası şansımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İnşallah yarın en iyi şekilde başlayıp, en iyi şekilde grubu bitiririz.” şeklinde sözlerine devam etti.