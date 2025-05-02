Merih Demiral: Kulübü ve hedeflere inandım

MERİH DEMİRAL’IN TARİHİ BAŞARISI

Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline yükselen ilk Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı. Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli’yi temsil eden milli stoper, bu önemli başarıya giden süreç ve duygularını paylaştı. Merih, yarınki final öncesinde hem kişisel başarı hem de Türk futbolu açısından önemli bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşıyor. “Final oynamak, adımı Asya futbol tarihine yazdırmak benim için unutulmaz olacak” dedi.

FİNAL HEYECANI VE GURURU

Asya Şampiyonlar Ligi Finali yarın 19:30’da Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımı ile Japonya’nın Kawasaki Frontale takımını karşı karşıya getirecek. İlk Türk futbolcu olarak finalde yer almanın getirdiği duyguları Merih, büyük bir içtenlikle şöyle ifade etti: “Bu benim için çok büyük bir gurur. Hem bireysel olarak kariyerimde özel bir yer tutuyor hem de Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirmiş olmak beni ayrı mutlu ediyor. Avrupa’da yıllarca forma giydim ama bu kıtada da iz bırakmak, bu seviyeye çıkmak benim için çok anlamlı.”

TRANSFER KARARI VE SONUÇLARI

Transfer döneminde konuşulan kararına değinen Merih, “Ben hiçbir zaman kısa vadeli düşünmedim. Transfer kararımı verirken projeye, kulübe ve hedeflere inandım. O dönemde konuşulanları doğal karşılıyorum ama bugün geldiğimiz nokta bu kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu. “Ben sahada cevap vermeyi seviyorum. Bugün burada finale çıkan bir takımın parçası olarak, doğru yolda ilerlediğimi düşünüyorum.”

KÜLTÜREL DENİZLERDEKİ ZENGİNLİKLER

Farklı ülkelerde futbol oynamanın kendisine kattıklarını anlatan Merih, “Her geçiş bana yeni bir şey kattı. İtalya’da taktiksel disiplini öğrendim, milli takımda sorumluluk almayı. Burada ise liderlik yapmayı, farklı bir oyun temposuna ayak uydurmayı öğrendim. Farklı kültürler seni zenginleştiriyor, sahada da hayata bakış açında da gelişiyorsun. Bu değişimler beni sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da büyüttü” dedi.

KARİYER HAYALLERİ VE HEDEFLERİ

Milli futbolcu, kariyerindeki en önemli hedefleri hakkında ise “Milli formayla büyük bir turnuvada başarı kazanmak, Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası’nda ilerlemek en büyük hayalim. Bunun dışında kulüp düzeyinde Şampiyonlar Ligi kupası da her futbolcunun rüyasıdır. Ama ben her oynadığım maçta, her çıktığım finalde kupaya uzanmak istiyorum. O yüzden hedef hep daha fazlası” ifadelerini kullandı.