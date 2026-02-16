Merih Demiral Ramazan Boyunca İftar Organizasyonu Düzenliyor

merih-demiral-ramazan-boyunca-iftar-organizasyonu-duzenliyor

Merih Demiral, Ramazan’da Hayırlı Bir İşe İmza Atıyor

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ahli’de mücadelesine devam eden Türk Milli Takımı defans oyuncusu Merih Demiral, Ramazan ayı boyunca memleketinde önemli bir sosyal projeye imza atıyor. Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde doğan futbolcu, her akşam hemşehrilerine 800 kişilik iftar yemeği sunacak.

BÜYÜK İFTAR ORGANİZASYONU

19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı boyunca toplamda 29 gün süresince 23 bin 200 kişilik iftar sofrası kurulmuş olacak. Bu anlamlı projeyle Demiral, bu mübarek ayda ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefliyor.

