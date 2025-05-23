Merkel: “AB, Yıkımla Karşı Karşıya.”

ALMANYA’NIN GÖÇ POLİTİKASI ÜZERİNE ENDİŞELER

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin (AB) göç politikalarının ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Spiegel’in haberine göre, Merkel, sınır kontrollerinin sıkılaştırılması ve tek taraflı önlemlerle ilgili kaygılarını dile getirerek, bu politikaların Avrupa’nın çöküşüne yol açabileceğini ifade ediyor. Almanya-Avusturya ve Almanya-Polonya sınırlarında yasadışı göçle ilgili kesin bir zafer kazanılabileceğine inanmadığını belirten Merkel, AB’nin dış sınırlarının korunmasına odaklanması gerektiğini ifade ediyor.

AB’NİN GELİŞMELERİ VE YENİ ÖNLEMLER

Merkel, Schengen anlaşmasının ve Avrupa içindeki serbest dolaşımın risk altında olabileceğini belirtiyor. Bunun yanında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerine yeni göç politikası çerçevesinde ek üç milyar euro tahsis edileceğini duyurdu. Avrupa Komisyonu, yasadışı göçmenlerle mücadele alanında sert önlemler almayı planlıyor. Bu bağlamda, AB dışından gelen yasadışı göçmenler için gözaltı merkezlerinin kurulması gibi yeni tedbirler gündeme geliyor.