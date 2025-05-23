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Merkel Uyardı: “Avrupa Yıkım Tehdidi Var”

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MERKEL’DEN GÖÇ POLİTİKALARI UYARISI

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin (AB) göç politikalarının büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade ediyor. Spiegel’in haberine göre, Merkel, sınır kontrollerinin sıkılaştırılması ve tek taraflı önlemlere dair endişelerini dile getirerek, bu tür politikaların Avrupa’nın çöküşüne neden olabileceğini belirtiyor. Almanya-Avusturya ve Almanya-Polonya sınırlarında yasadışı göçle mücadelede kesin bir başarı elde edileceğine inanmadığını aktaran Merkel, AB’nin dış sınırlarını korumasının önemine vurgu yapıyor.

AB’NİN GÖÇ POLİTİKALARINDA YENİ ADIMLAR

Merkel, Schengen anlaşmasının ve Avrupa içindeki serbest dolaşımın tehlikeye girebileceğini de sözlerine ekliyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkeleri için yeni göç politikası çerçevesinde ek üç milyar euro tahsis edileceğini açıklamıştı. Avrupa Komisyonu, yasadışı göçmenlerle mücadelede yöntemlerini sertleştirmeyi planlıyor. Bu bağlamda, AB dışındaki yasadışı göçmenler için gözaltı merkezlerinin kurulması gibi yeni önlemler gündeme geliyor.

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