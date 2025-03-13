Merkez Bankası Başkanı’ndan Enflasyon Açıklamaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD’deki temasları çerçevesinde Anadolu Ajansı’nın New York Ofisini ziyaret etti. Burada gündeme dair soruları yanıtlayan Karahan, son dönemde enflasyondaki düşüşün, baz etkileri yanında sıkı para politikasının etkisiyle ana eğilimdeki azalmadan kaynaklandığını değerlendirdiklerini ifade etti.

ENFLASYON HEDEFİNE ULAŞMAK

Karahan, yılın geri kalanında enflasyondaki düşüşte ana eğilimdeki iyileşmenin etkili olacağını belirterek, “Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini vurgulayan Karahan, enflasyondaki düşüşün devamı için talebin dezenflasyonist seviyelerde kalmasının son derece önemli olduğunu dile getirdi. “Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz” diyen Karahan, bireysel kur korumalı mevduat hesaplarından Türk lirasına geçişin, dövize geçişten daha yüksek olduğunu da belirtti.

FAİZ POLİTİKASI VURGUSU

TCMB Başkanı Karahan, gelecek dönemde politika faizini belirlerken önceliklerinin dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlamak olacağını ifade etti. “Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.