Merkez Bankası Gecelik Faizi Yükseltti

TCMB FAİZ ARTIRIMIYLA PİYASALARI ETKİLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalardaki dalgalanmayı kontrol altına almak amacıyla gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya çıkardı. Politika faizi ise yüzde 42,5 seviyesinde sabit kaldı. Aynı zamanda, 1 hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verildi. Bu kararlar, mevduat faizlerinden kredi piyasalarına ve borsa üzerindeki geniş bir alanda etkiler yarattı.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 48’İ BULDU

Merkez Bankası’nın aldığı bu adım sonrası, bankalar mevduat faiz oranlarını artırmaya başladı. Şu anda 32 günlük vadeli mevduat için faiz oranları yüzde 48’e kadar yükseldi. Bu durum, 1 milyon TL yatıran bir kişinin vade sonunda yaklaşık 35.570 TL net kazanç elde etmesini sağlıyor. Bankaların TL talebini artırmak amacıyla kısa vadeli yüksek faiz sunma yöntemine başvurduğu gözlemleniyor.

DÖVİZ ÇIKIŞI DURDU

Milliyet’e açıklama yapan ekonomist Hikmet Baydar, Merkez Bankası’nın faiz artırımının döviz kurlarındaki artışı frenlediğini bildirdi. Baydar, “Bu adım, döviz çıkışını hızlı bir şekilde durdurdu. Enflasyon üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir, ancak kararın kalıcı olması halinde mevduat ve kredi faizlerinde artış görülebilir,” şeklinde konuştu.

KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİNDE BEKLENTİ

Baydar’a göre, bankalar Merkez Bankası’nın faizleri kısa vadede düşürmeyeceği öngörüsü ile hareket ediyor. Bu sebeple mevduat faizlerini yükseltme eğilimi gözlemleniyor. Ancak uzun vadeli bir artış için piyasada daha belirgin bir likidite sıkışıklığı olması gerekiyor. Bankaların, kısa vadeli fonlama ihtiyaçlarına göre faiz oranlarını esnek bir şekilde ayarladığı ifade ediliyor.

TAHVİL FAİZLERİ YÜZDE 44’E YÜKSELDİ

Devlet tahvili faizleri, alınan kararın ardından yüzde 37 seviyesinden yüzde 44’e yükseldi. Baydar, bu artışın bankaların yüksek faizli tahvillere yönelmesine ve kredi arzının kısıtlanmasına sebep olabileceğini ifade etti. Bu durumun, kredi faizlerinde yeni artışlara yol açabileceği öngörülmekte.

BORSADA 9000 PUAN DESTEK SEVİYESİ

Borsa İstanbul, son süreçte sert dalgalanmalar yaşadı. Baydar, 9000 puan seviyesinin teknik açıdan güçlü bir destek olduğunu ve buradan bir tepki alımı beklediklerini vurguladı. Ancak siyasi gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisinin devam etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

SPK’DAN YENİ ADIM VE SORUŞTURMA ÖNERİSİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin kendi hisselerini geri almasına olanak tanıyan bir karar aldı. Baydar, son borsa düşüşlerinin organize bir panik satışı izlenimi verdiğini belirterek, SPK’nın soruşturma başlatması ve manipülasyona yol açan kişi ile fonların tespit edilmesi gerektiğini savundu.

PİYASALARDA NORMALLEŞME SİNYALİ Mİ?

Baydar, döviz kurlarında normalleşme işaretlerinin belirdiğini, ancak TL likidite sıkışıklığı sebebiyle bankaların kısa vadede yüksek faiz sunmaya devam edeceğini aktardı. Piyasa dengesi sağlanırsa, faiz oranlarının normale dönebilirken, belirsizliğin henüz tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekildi.